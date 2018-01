Je t’aime

Je t’aime comme je n’ai jamais aimé auparavant. Avec passion, avec désir. Tu rends ma vie belle, tu me rends heureuse. Quand tu me regardes avec autant de tendresse et amour, je sais que je n’ai pas besoin d’autre chose pour être comblée. Je suis la plus aimée des femmes. La joie, l’amour se lèvent sur toute la ville les matins où je sais que je vais te voir. Je t'aime toutes les fois où je vois la douceur de ton regard, ton si beau sourire, chaque fois que je sens l’odeur sucrée de ta peau. Je t’aime pour tout ce que tu es, Yvan, mais surtout pour ce que je suis à tes côtés. Tu es mon grand amour.

M., 11 janvier 2018