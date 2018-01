J’aurai dû t’offrir mon siège

Vendredi le 12 en début de soirée vers 18h. On ne s'est pas lâcher du regard... OK... Oui à quelques reprise par crainte de malaise. Tu étais debout en face de moi et ma barbe foncé dans le métro et tu as eu ton siège par la suite en diagonal de moi. Manteau noir cheveux foncé.. P-e pas des critères qui se démarquent mais toi tu vas te reconnaître, je l'espère bien. Tu avais tes lunettes de vue sur la tête. On s'est perdu du regard à la station Cartier. Réécrit moi.. En espérant te lire et te contacter bientôt

Les lunettes et la barbe, 12 janvier 2018