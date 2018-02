Pour:Elle !

Wow ! Je te retourne tes propos très chère...! Je ne joue pas sur plusieurs tableaux justement...Je joue sur le seul mien d'ailleurs ! Premièrement chère dame...des gens essayent de se retrouver ici.Amies,anciens collègues de travail,d'études ainsi de suite etc.C'est à cela que sert cette tribune notamment et principalement d'ailleurs.Deuxièmement étant pas encore engagé dans une relation concrète avec qui que ce soit...Tout comme toi j'aime regarder le "menu" que la vie me sert à ma table sans pour autant passer une commande sans certitude...! De plus je prends le vin avant le repas et non après.Troisièmement j'ai rien d'un "foutu" maudit calvaire de "démon" fini.J'AIME PAS LES ESPRITS DIABOLIQUES JUSTEMENT !!! QU'ILS SOIENT HOMMES OU FEMMES !!! D'ailleurs et de plus PARLEZ AU GENS ET LES COURTISER quelques peu quand nous sommes célibataire CELA N'A RIEN D'UN CRIME.C'EST ÊTRE DES HUMAINS...DE CHAIRE,DE COEUR,D'ESPRIT ET D'ÂME.Ce que certains humains semblent être de plus en plus dépourvus dernièrement de ces quatre choses ESSENTIELLES À L'ÊTRE HUMAIN EN PLUS.NOUS SOMMES PAS DES ROBOTS EN ACIER FORGÉ ET ENCORE MOINS FAIT DE BOIS.En fin de compte je réalise que tu n'es pas plus différente que tu le prétendais que bien d'autres femmes que j'ai croisé dans ma vie...! Personnage vindicative,manipulatrice,excentrique,quelques peu frivole et ainsi de suite.Aillant un caractère fort et singulier comme je t'avais spécifié...Tu m'excuseras pour mon franc-parler en avance.Au moins je suis sincère et authentique à ton égard.Donc pour ma part moi j'essaye pas de dénaturer les Femmes alors qu'elles le font souvent envers les hommes.Comme si c'était vrai qu'ils fallaient être parfait en tous lieux et en tous temps etc.En tant qu'hommes de notre époque selon vous ils faudraient que nous portions des tutus roses bonbons,en plus de faire la vaisselle,le ménage et sortir les poubelles de la demeure toute nos vies durant et tralala...! LA PERFECTION N'EST PAS EN CE BAS MONDE TRÈS CHÈRE ! AUTREMENT NOUS Y SERIONS PAS !!! Alors que vous avez ou presque tous les droits,les privilèges et les avantages en société de nos jours.C'est dommage non pas pour moi mais bien plus pour toi.Tu viens de passer à côté d'un ange sans même prendre le temps de le voir et de le connaître vraiment.Post-Scriptum:Bref pour le reste c'est à toi d'y réfléchir...! Quand je suis en relation avec quelqu'un je suis sérieux et exclusif.C'est pas le cas actuellement.Donc je suis libre de lire tous livres qui me parlent et qui suscite mon intérêt.Car moi je vie pas dans la haine et encore moins dans la rancune de coeur et d'esprit.Cordialement et sincèrement...

!, 5 février 2018