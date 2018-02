A (y)

Bonjour cher Yves,yvan,yvon ,yoan yannick ou qui que tu sois... Désolée tu as raison sur un seul point tout le monde a le droit venir ici a la recherche de quelqu'un mais quand tu donnes rendez vous a une femme comme moi il serait bon que tu tiennes parole . Et je cite tes mots: Je peux t'attendre deux semaines supplémentaire sans problèmes.Je sais être patient et je sais aussi ne pas m'imposer trop.Égaux et libre que nous sommes tous c'est libre à toi et ta décision est la mienne d'office.C'est parfait pour le 17 Février et je me réserve du temps libre que pour toi .??? Saches que toutes les femmes aiment être unique et n'aiment pas faire partie d'une brochette ou d'un tableau de chasse ou être un plan B ! Surtout au début d'une rencontre! Contrairement a toi je me tiens pas ici a l'année longue a la recherche de tout et rien... J'ai tenté ma chance cette seule fois pour trouver l'homme duquel tu n'arrives pas a la cheville et je te retrouve toi a conter fleurette ici et la ... Dans mon livre a moi c'est ton droit et tu es libre mais ce n'est pas toi que je recherche c'est clair ! tu n'es pas mon genre d'homme par ailleurs tu parles beaucoup trop et tu as l'air pressé de rencontrer même si tes mots racontent l'inverse, Je suis désolée pour ma franchise j'aime les hommes exclusifs qui sont a la hauteur de ce qu"ils racontent! Je ne t'en veux pas tu es juste pas mon style de gars désolée et bonne chance! Sincèrement Elle

Fin du séjour ici, 5 février 2018