TOI la personne du bus 18 qui montait ver la 20 ieme rue.

Oui toi, avec les cheveux rasé et une petite toc attaché sur le dessus de la tête, musclé, lunettes bleues, tu prenais le bus 18 tous les avant midi de décembre, 11h 45, vers la 20 ième rue, pas loin du collège Rosemont, un jour tu étais debout dans le bus et j'ai vu ton joli sourire à cause j'essayais de passer, je t'ai dis que j'allais passer par dessus toi! haha, tu as dis, faudrait pas je tombe! T'inquiète je t'aurais attrapé! hihi, bref, chaque avant midi je me disais que j'allais te donner mon numéro, mais j'étais trop gênée, sauf que la journée que je me suis dis, OK GO j'y donne. j'avais mon papier dans mes mains et j'allais te le donner en sortant, je descendais au coin de papineau, je ne t'ai plus jamais revu! J'ai pris le même bus , à même heure pendant une semaine de plus et tu n'y étais plus jamais! :-( J'ai ta photo de dos que j'a pris subtilement, je te cherche, j'aimerais te retrouver...OU ES TU?

La fille au rouge à lèvres rouge dans le fond du bus, 8 février 2018