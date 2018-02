Bonjour…

Ma belle... je connais ta valeur et je suis de plus en plus conscient du produit du manufacturier.plus le temps passe plus je démêle les choses c’est pas le plus facile mais c’est fesable...aussi difficile sois-t’il...bon c’est correct...je pense toujours à toi etj’ai hâte de te voir et te parler...sois positive je suis de bonne intentions envers toi ma belle...le temps te donnera raison comme je l’ ai toujours pensé...je t’aimes en silence mais je suis là près de toi comme toi pour moi...À plus gros câlins...

Ton amoureux timide, 10 février 2018