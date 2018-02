BEAU GRAND CHEVEUX BLEACHÉ MÉTRO UNIVERSITÉ-DE-MTL

Tout vêtu de noir, la tuque repliée comme un matelot, un t-shirt de blackmetal.... je t'ai aperçu à l'horizon et tu as fait chavirer mon coeur. Veux-tu être mon valentin? please plouze écris-moi pioupiou@hotmail.com

labonne, 13 février 2018