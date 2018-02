le deuxième Re: coupable

Bonjour à la personne qui a écrit Re: coupable pourrais tu me dire cette personne a été au bar à Laval un jeudi soir au mois de septembre et son prénom commence par un M et elle mesure (5'3'')...et les cheveux blonds si c'est oui tu es peut être la personne que je cherche, mon prénom commence par un S... merci

anon, 14 février 2018