Découverte sucrée

Nos regards se sont croisé alors que tu t'achetais une gâterie au Mr. Pretzel du Centre Eaton. Tu étais en chaise roulante et tu avais des cheveux. Moi je portais un chandail et des pantalons. J'espère te voir rouler a nouveau près de McGill...Je t'aime...

JeanParcMarent, 16 février 2018