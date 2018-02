Ou es tu toi du bus 18 dans Rosemont?

Je te cherche depuis début janvier :-( Toi avec les cheveux rasé et les cheveux attaché sur le dessus de la tête, avec des lunettes pour la vue à la monture bleu. Tu prenais toujours le bus 18 tous les avants midi de décembre et début Janvier vers la 20 ième rue , proche du Collège Rosemont, tu embarquais et wow mes yeux s'illuminaient. J'ai pris ta photo de dos...Tu es musclé, tu me faisais un peu rêvé, un jour tu étais debout , je voulais passé , y'avait trop de gens et tu as souris, je t'ai dis, "je vais passer par dessus toi"....haha ;-) Je débarquais au coin de Beaubien et Papineau vers midi, j'étais sur un contrat dans Rosemont. Je voulais te donner mes coordonnées à tous les jours et je manquais de courage, mais un soir je me suis dis, ok demain en descendant du bus, tu lui donne ton papier, que j'avais préparé bien rangé dans la pochette de mon cell, puis merde je t'ai plus jamais REVU :-(. J'ai terminé mon contrat, je suis maintenant au centre ville et j'ai eu des journées de congés, puis j'ai repris l'ancien bus 18 aux mêmes heures qu'avant pendant 3 jours et je t'ai jamais revu!!!! ou es-tu? .........J'ai posté ta photo sur Facebook pour te retrouver mais aucune chance....J'aurais juste aimé savoir qui tu étais, je pense à toi depuis.....Je ne sais pas quoi faire de plus pour te retrouver!!! :-(

La fille au rouge à lèvres rouge dans le fond du bus, 16 février 2018