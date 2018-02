Celui qui s’appelle Emile…

Ce matin (17/02/18) sur la ligne vers Montmorency vers 06:20am t’as embarqué à Lucien L’allier. Je t’ai vu avant même que tu rentres et je pense que tu m’as vu aussi. Tu t’es assis devant moi et nos regards se sont croisés pendant un bo moment. Je te fixais et tu me retournais le regard! Cela m’a fasciné! La madame qui s’assoyait devant moi est parti et t’as pris sa place et tu m’as parlé! T’as fait ma journée! Tu m’as demandé si je voulais boire un verre après la job et j’ai dit que oui Etna la tu prends ton téléphone et je note mon numéro. Mais j’arrivais déjà à Berri uqam et je devais descendre. Je fais vite mon numéro mais par malheur je me suis pas appelé de retour et je me dis demande si j’avais en mis le bon numéro :( je m´excuse si le num était pas bon. Je voulais vraiment prendre quelque chose avec toi! Ton sourire m’a ensorcelé et ton regard est resté fixé dans ma tête! Appelle moi... la fin de mon numéro est 6629... j’attend ton retour même si l’espoir n’est pas aussi vivante :(

La fille au manteau noir qui n’arrêtait pas de te fixer ce matin ❤️, 17 février 2018