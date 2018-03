Clinique du collège le 06 mars

À la jolie fille en tenue noire, écharpe rouge que j'ai croisé à la clinique du collége à Atwater. Tu as dû remarqué l'attention de mes regards sur toi, mais le lieu n'étais pas propice pour faire connaissance. En même temps je savais que je risque de ne plus jamais te revoir. Alors je me donne une chance ici. Bonne journée

anon, 7 mars 2018