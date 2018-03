rép: A jaco…

Si l'amour était un délit nous serions tout les deux coupables...J'affronte les durs années de ton absence, l’horizon est marqué et son souvenir aussi, la marée est têtue et jamais ne se lasse, elle monte, elle descend quoique tu fasses, comme nos amours, elle laisse ses traces...j'ai compliqué ma vie pour une chose, j'ai traversé le monde pour une chose, je suis devenue poète pour une chose,c'est pour toi que je n'arrive a oublier, et si je pleure c'est pour pouvoir te soigner des blessures du temps, t'éviter les combats, que tu saches que je suis là pour toi, même si tu ne me voies pas,je voudrais t'aider dans chacun de tes choix, te réchauffer dés que tu as froid,peu importe si je ne suis pas l'une de tes choix...je voudrais te délivrer de tout ce qui t'achève,transformer la réalité selon tes rêves...si tu ne veux plus de moi, je serai m’éclipser, sans que tu le voies et sans rancune, mon cœur, je voudrais que jamais ne s'abiment tes grand yeux d'enfant, que rien ne suppriment tes envies de chaque instant...ta confidente...

la fille de l'époque ; le feu de la saint jean..., 12 mars 2018