@ ANON

Bonjour, Cendrillon a perdu beaucoup trop de chaussures a te courir après... La roue tourne et moi j'avance c'est a toi de venir me chercher a présent et de prendre le risque comme je l'ai fait depuis toutes ces années ou je t'ai offert mon coeur sans retenue... Je suis a la crosée des chemins ce texto c'était ma dernière belle carte je l'ai joué en espérant que tu comprennes a quel point j'ai attendu... Désolée j'ai perdu l'inspiration a force de trop t'aimer sans aucuns retour de la vie ... Ma route s'en va ailleurs ou quelqu'un sauras reconnaître ma valeur et mon noble coeur ou j'oublierai le passé pour un avenir bien meilleur. Voila ta chance ... Carpe Diem ou hasta la vista baby!

Cendrillon, 14 mars 2018