menue Cat lady

..Il y a un peu plus d'un an, au Nacho, en 20 minutes je tombais sous ton charme. Depuis, malgré nos péripéties et la vie qui se poursuit, il fait toujours un peu froid sans toi. Je ne t'oublie pas et je pense patiemment à ce jour où nous nous reverrons, où nous irons prendre un café. Sans café pour le tien ;) Tu me manques.

'' Bo '', 15 mars 2018