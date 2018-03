Avertissement

En quête de douceur? D'amour et de tendresse? Je suis la bête qui puisera tes pleurs sur mes joues. Mon orgueil hors cercueil te brisera les os et les rêves. Ta dépendance à l'amour t'enfonce la tête jusqu'au cou. Gare au loup des gares et de ses regards doux.

Phalange, 20 mars 2018