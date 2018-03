femme tout simplement

Samedi 31 mars vers 7h 20 tu étais dans le même bus que moi le 90 vers l'est ,ensemble on a débarqué à station Vendôme et on a pris le même métro vers momontrency, nos regards se sont croisées plusieurs fois ,moi j'ai débarqué à berry et toi tu continuais ton chemin, je voulais te parlais mais ma timidité m'a trahie .tu étais vêtue en pantalon noir cheveux coupés, jaket noir et chaussures noir aussi .je voulais te parlais mais ma timidité m'a trahie. Si tu te reconnais reponds moi sur cet espace .

l'homme à la crane rasé, 31 mars 2018