femme noire qui etait enface de Marche AMR

Toi la belle femme noire qui etait devant Marche AMR sur Decarie enface de metro cote-vertu ce samedi soir vers 21h20 , je t ai salue et tu m as repondu et on a marche jusque pres de ton bus 64 Grenet , tu m as dit que tu habitais dans 5 minutes de la mais que tu allais prendre le bus quand meme , je t ai demande d' ou tu viens , tu m' as dit l' afrique , si tu te reconnais ecris moi merci ! ( je devrais te demander ton numero ou te donner le mien mais malheuresent je l ai pas fait !!!!

Pierre, 31 mars 2018