Tes écouteurs bleu électrique

Tu étais en direction Honoré et tu es débarqué à Place des arts entre 8h et 8h15am. Dans le métro tu t'es assis à coté de moi. Tu avais des pantalons kaki, des écouteurs bleu électrique et les chx mi long un peu frisé. J'espère recroiser ton chemin.

Le manteau noir, 15 avril 2018