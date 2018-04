Il y a de ça fort longtemps

Je ne prononcerai ton nom par mesure de respect. Que j'aimerais donc changer le cour de la vie actuelle. Tel un magicien et sa formule magique. D'un coup de baguette nous serions réunis s'en blessé personnes. De plus nous n'aurions plus besoins de s'aimer à distance.,ou de pleuré nos absences. Tes bras serait mien et enlacer contre moi. Mes mains serait tienne pour pouvoir à nouveau toucher ton corps. Ton sourire qui est perdu depuis peu,se retrouverais à mes lèvres pour qu'enfin je puisse goûté à nouveau au plaisir charnel.Notre amour sera éternelle.Sache que ton nom sera enterrée à même mon acte de décès .Ton nom sera graver dans mon coeur . Et ce même à outre tombe. Je t'aime bien au dela des mots et des pleures que nous avons tout deux versé . Je serai tienne à ta demande,je serai patiente,à toi je serai , et a moi tu seras❤

Il lui fera signe /Elle sera patiente !, 29 avril 2018