La fille avec le beau manteau

On s'est croisé dimanche sur le quai de la station berri et nos regards se sont croisés plusieurs fois longuement et quand on s'est souris, malheureusement tu descendais au prochain arrêt, préfontaine. J'aime ton style écrit moi!

Le gars avec un chandail de laine gris à motifs, 29 avril 2018