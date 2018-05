Merci pour ce câlin à distance

Coin Parthenais et Ste-cath 9:30, tu étais en transit dans le bus et moi j’attendais la lumière pour traverser. Tu m’as pointé et fait un câlin à distance. Merci, c’etait vraiment ce que j’avais besoin, tu as mis du baume sur mon cœur et un éclat de soleil dans ma journée! 🙂

Bottes vertes, 3 mai 2018