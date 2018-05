pour lui…

j'ai enttendu ton crie...que crains-tu?l'excés?l'abondance d'un coeur oû tout s'engloutir?tu crains m'a voix, mon pas qui danse?pourtant j'ai peur de ne plus jamais voir tes yeux charmeur, meme de loin, tu nonchalance! ma main se prive de saisir ta main qui se balance...tu vois je me tiens à distance...je crois que j'ai dû trop parlé de ta personne, sans répit, et peut-être t'ai-je accablé de l'amour que je te portais! j'ai dû offensais ton silence, mais d'une voix qui passait outre, mais t'ai-je assez remercie de l'amour que j'ai pour toi?c'est par mon étendue et mon élan sans frein que mon être t'a aimé...aller frappe-moi à coup de lance! certe mon coeur ne veut te faire aucune reprouche, moi cependant je t'attends...s je t'aime

elle..., 16 mai 2018