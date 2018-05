Ma belle Syby

Ce vendredi 18 mai tu célèbres ta fête et notre anniversaire. Qui aurais dit il y a 19 ans que notre rencontre fortuite sur un coin de rue allait changer nos vies à jamais. Tout ce temps a servie à nous rapprocher l'un de l'autre, à ouvrir des discussions très intéressantes et vivre des moments incroyables en ta présence. Nos vies depuis un certain temps sont encore plus folles qu'elles ont été tout au long des dernières années. Ton amour est si puissant qu’il me donne des ailes, la force d’avancer, d’affronter les soucis du quotidien et de sourire à la vie. Je ne pourrais jamais commencer à te dire ce que ton amour signifie pour moi. Tu m’as montré maintes fois comment tu t’inquiètes pour moi, comment tu m’as donné la force d’être qui je suis. Je nous souhaite des années folles et un autre 19 ans de bonheur, d'essai et erreur et de plaisir à rendre jaloux tout autre couple qui est ensemble depuis autant de temps que nous. JE T'AIME et rien au monde pourrais changer ce fait. Bonne fête à toi ma mignonne et joyeux anniversaire à nous et surtout amusons nous. xxx

Dave, 16 mai 2018