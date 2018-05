Ça ne fait aucune différence pour moi

Arrête de chanter dans ma tête Je dois aller sur mes propres appareils Je sais que le café est une habitude Si vous connaissiez seulement les habitudes qu'il supprime Le bonheur n'est pas une tristesse Il me surpasse dans le discours Etre une femme et faire ça une prise comme glissante comme je me suis cassé d'une promesse quand ma vie est devenue une prison quand les derniers moments se tenaient beaucoup de gens pensent qu'ils savaient et continueront à parler et à regarder préciosité dans l'angoisse mouvements que vos lèvres tentent de faire comme un café loiterer fredonner disgrâce Je ne peux pas être dérangé par la race humaine mon petit ami a mon coeur pour la souveraineté amoureux des animaux tombe court émuler des coyotes vénérés

Love is dope, 16 mai 2018