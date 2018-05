Jolie fille au chandail rose avec une Alpaca ligne verte le 17 mai

Je suis plutôt lecteur quand il est question de ce site mais j’ai décidé de faire une exception. Vers 16:45 nous sommes tous deux embarqués dans la même voiture de métro à Place des Arts. Tu avais un chandail rose avec un Alpaca (je crois), des lunettes, un sac rose et des boucles d’oreilles en forme d’étoiles. Ton chandail a capté mon attention (et tes jolis yeux). L’on s’est fixé à quelques reprises et je voulais t’aborder mais vu la quantité de personnes, ça aurait été difficile de maintenir la conversation. Tu es sortie à Lionel Groulx alors que je continuais. Si tu lis ceci, fait-moi signe ici! J’aimerais bien apprendre à te connaître. Je vais regarder la page chaque jour pour les prochains jours.

anon, 17 mai 2018