Direction Champ de Mars – 23:30

Salut à toi qui a un air slave et que je voit parfois dans le métro qui s’en vas vers le CHUM. Tu porte souvent un chandail noir et des pantalons assez confo!!:) j’ai aussi remarqué que tu porte ta carte d’identité à la ceinture et je crois que ton nom commence par un À. Quelques fois, je t’ai aperçu avec une grande fille avec les cheveux noirs qui porte la même carte mais au cou. Fais moi signe si tu te reconnais malgré ces vagues détails.

Nadine, 24 mai 2018