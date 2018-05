Sensation d’exister

Lamour cest la sensation que tout va bien aller et de se sentir aimer donc de se sentir unique a une personne en toute securite et en toute confiance qui veut dire a mon avis L’Amour Libre! lamour sans battements de coeur est un amour invisible , la sensation de ne pas etre aimer cest la meme sentation de ne pas exister , beaucoup recherche lamour mais ne font rien pour la trouver , beaucoup ignore tandis que lattention est la clé , beaucoup attende tandis quil faut les gestes , beaucoup ont perdu lenergie davoir trop donner pour un retour tandis quil faut donner sans arriere penser , lamour cest sacrifier son propre bien-etre pour le bonheur de la personne que l’on aime , aujourdhui se sacrifier reste un choix trop risquer , donc si tu nas pas cette personne et que cette personne neprouve pas la meme chose que toi-meme tu ressens a son egard alors cest perdu davance parce que L’AMOUR! cest la sensation dexister .

L’écrivaindufuture, 24 mai 2018