Alex-chat-dra

Oh charmante demoiselle au joli minoi en éducation en enfance, je m'ennuie de nos conversation où l'on parlait de tout et de rien. Nos "retrouvailles" fût d'une joie immense, mais de courte durée. Nos chemins ont dû se séparer de nouveau, mais j'attend avec impatience le jour fatidique, qui peut-être n'arrivera jamais, de ta réapparition soudaine. J'espère que tu te porte à merveille et peu importe les évènements qui se passeront, je serais toujours là pour t'épauler.

Moon lover, 7 juin 2018