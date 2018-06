Réponse pour illusonnée ou désilusionnée…

Je ne sais pas si c'est toi, mais j'aimerais répondre à ton message ! Ne t'en fais pas, prends tout le temps qu'il te faudra, je comprends et jamais je ne forcerai une femme à m'aimer... Non, je ne suis pas fâché, sauf peut-être que si je recule dans le temps, la tristesse me reviens. Quand un homme rencontre une femme qui lui plait, c'est normal qu'il cherche à lui parler, et en venir même à lui faire des petites avances et si c'est non, et bien on peut tout de même rester bons amis. Il y a longtemps de cela maintenant mais je tiens tout de même à te remercier et même si nous nous voyons plus, je crois que tu as gardé un assez bon souvenir de ma personne. :)

Anon..., 11 juin 2018