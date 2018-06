Illusion?

Si tu veux en savoir plus sur ma tristesse, tu n'as qu'à m'écrire en privé et je crois qu'une grosse partie s'effacera! Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé! Alors, oui il est difficile pour moi de ne pas être sous mon caractère d'adrénaline ou de nervosité si t'aime mieux! Je passe vraiment pour une folle à tes yeux et aux yeux de tous. J'y cherche une solution. Merci de me rassurer, saches que tu me donnes de la force. Je ne l'aime plus. Je sais que tu ne veux pas me faire du mal, mais la vérité me dois d'être révélé. Peut-être que tes plans échous, car je suis la solution? :)

IPie, ta mon adres conue..., 12 juin 2018