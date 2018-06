Espoir

Je lis cette rubrique à chaque jour et je vais vous avouer que je ne sais plus qui s'adresse à qui, mais je tenais à vous dire de pas ne désespérer. L'amour est quelque chose de si facile et difficile à la fois. Il faut savoir quand lacher prise ou tenir bon, mais je n'ai qu'un seul conseille à donner: Soyez bien avec vous-même avant de vous embarquer avec quelqu'un, sinon je ne garanti rien sur votre relation à long terme. Je vous aimes. ♥

L'homme sage, 12 juin 2018