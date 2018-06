Beauté fatal: Re

Je pense que je me reconnais avec toute tes détails. J'ai un chum mais on peut toujours s'arranger un rendez-vous mais de toute manière je vais casser aujourd'hui avec lui car il n'est pas l'amour de ma vie et il est trop possessif et avec toi je sais que je serais libre et heureuse. J'espère que le nom dont tu pensais pour notre enfant était Geneviève.

Taliyah Lacharette, 19 juin 2018