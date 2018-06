Re: Belle rouge

A toi, bel inconnu qui m’a épié dans le métro. Ta démarche est louable mais malhabile (en plus de bien parler, tu peux voir que j’écris bien aussi). Tu aurais dû venir me voir, ne crains rien des deux hommes qui m’accompagnaient ils sont inoffensifs. J’espère que tu me retrouveras et que tu auras l’audace de m’accoster. Je ne serai jamais à toi, je suis indépendante mais une soirée, une nuit en ta compagnie est possible. J’attends un signe, une réponse de ta part.

Belle Rouge, 20 juin 2018