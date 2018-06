Au patron…

peu importe notre différence, nous sommes liées par Dieu, de même aussi l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous deux, nous savons ce qu'il convient de demander dans nos prières...l'âme qui péche, c'est celle qui mourra, voici, dit-il, ce que je ferrai, j'abattrai mes greniers, j en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoups de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange; bois et réjouis-toi...mais Dieu lui dit:insencé cette nuit même ton âme te sera redemandé, et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? parce que la vérité est la même pour tous, malgré nos différence, nous seront accordées que si nous sommes humbles, formés et façonnés en vue de la nature divine, une fois que l'homme spirituel, a acquis des enseignements, il est appelé à ce perfectionner...c'est pourquoi bien-amé, en attendant ces choses, applique-toi et reste sans tâche, et si jamais tu as besoin de moi je serai à deux pas de toi, j'entendrai tes pensées qui te tracassent,c'est la raison de mon retour, même si tu me vois pas...bisou gros câlin...

fille du désert et de misère..., 27 juin 2018