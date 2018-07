anon

Tu as l'air de chercher beaucoup de personnes différentes ici, anon....y aurait-il un manque important à combler dans ta vie à ce point ? Ça frôle le gros manque d'attention...d'instabilité.....je suis certaine que beaucoup comme moi l'ont remarqué....ne sois pas offusqué (e) de mon message, ça ne se veut pas blessant....mais toujours écrire des messages ici parce que tu as remarqué de nouveau tout à coup...ça fait bizarre un peu...change de pseudo, on voit anon tout le temps ! 😉

Sans méchanceté, 12 juillet 2018