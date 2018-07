la belle brune

Nous étions sur la ligne verte,vers 17h ,le vendredi 13 juillet, tu es descendu avec moi à la station cadillac et je t'ai parlé, tu était réticente, pourtant je ne voulais que te parler j'en avais besoin, tu prenais la ligne directe de la cordaire, et vu que je venais de récupérer mon fils de chez mon ex j'avais plus le temps de mieux t ' expliquer.si tu te reconnais écris moi ici même tu ne le regrettera pas .

juste te parler, 14 juillet 2018