Réponse:de l’amoureux

Bonjour à celle qui me demande si je suis en France et que j’attend son retour.Non c’est pas ça.je vais sur cette plaforme à la demande de ma douce car c’est le seul lien possible pour nous deux à ce temps de notre vie moi je connaissais pas cette façon de communiquer mais j’ai dit oui.elle a une facilité pour l’écriture pas moi mais j’écris quand il est possible...bonne journée et merci pour la question j’espère la réponse vous en dire plus...

L’amoureux..., 18 juillet 2018