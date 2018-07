réponse:un ami…

merci bien-aimé...si c'était toi par qui je rêve, toi seulement, j'observerais tranquillement ce clair contour, cette âme brève qui commence et s'achève, mais à cause de nos regards, à cause de l'insaisissable, à cause de tous les hasards, je suis parmi toi haute et stable comme le palmier dans le sable, tout nous joint, rien ne nous sépare... tu es fait pour être ta propre représentation de moi, si je suis ton sois suprême, tu ne peux être moins que celà, alors étant fait à mon image, alors sois à l'image de moi,qu'en vérité tu-es...donner sans rien demander, c'est un signe de richesse supérieur, guider par cette envie d'aimer, mélanger de bonté, et de compassion, c'est un trésor d'une aura qui brille de l'intérieur, donner sans compter et rien attendre en retour, même aprés une dure journée de travail, j'ai pensé à toi...tous nous joint, rien ne nous sépare, c'est toi le riche et moi l'avare,c'est toi le chant et moi l'écho, et t'ayant comblé de moi-même, ô toi aux visage par qui je meurs, est-ce toi ou bien moi que j'aime? bisou...prends soins de toi également...

elle..., 26 juillet 2018