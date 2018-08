À Mademoiselle qui te donne du Love…

Votre message ne s'adresse pas à moi, mais comme nous vivons une situation semblable, je vous réponds comme si vous étiez « Lui » : C'est vrai, je pense comme vous et j'espère que nous finirons par nous rapprocher l'un de l'autre... Mais nous deux, déjà, nous avons une Histoire. Je vous ai aimé dès le premier jour. Plus tard, tout en gardant nos distances, nous en sommes venu à échanger des regards brûlants à la face même de votre partenaire. Je restais sensible à sa souffrance, mais j'étais incapable de freiner ce que je ressentais pour vous... L'amour est une chose terrible ! Bref, lorsque je vous ai exprimé mes sentiments… j'ai frappé un mur... J'ai eu l'impression d'avoir été l'une des deux victimes d'un jeu cruel dans lequel vous aviez été le seul à vous amuser. Tout cela m'a bouleversé complètement, pendant longtemps... Je vous ai pardonné lorsque je vous ai reconnu dans cette rubrique même (c'était clair !) car j'ai compris alors que vous aviez souffert à cause de ces événements et que cela durait encore. En vous pardonnant, mon cœur s'est ouvert d'un coup, et c'est mon amour pour vous que j'ai retrouvé dans toute sa pureté. Cependant, à cause du passé, je vous crains encore. C'est pourquoi je vous garde à distance tout en désirant vous retrouver. J'aimerais vous rencontrer, vous voir, vous entendre (juste à cette idée mon cœur bat plus vite), mais je n'ose faire le premier pas, d'autant plus que je n'ai aucune certitude qu'il s'agisse vraiment de vous…

M. M. - M., 16 août 2018