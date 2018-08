@ lui 18 Août

Non elle ne reviendra pas, si tu rôde toujours autour d'Elle, c'est uniquement pour ses oeuvres, oublie là, laisse un véritable amour marcher à ses côtés, laisse l' amour et la tendresse dominer sa vie, avec ses choix et sa liberté...

Le coeur Amoureux d'Elle..., 20 août 2018