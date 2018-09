Beau grand foncé vendredi 14 septembre ligne Orange 6h10 am station Jean-talon.

Ce matin on s'est souri, avant de sortir du métro à Jean-talon tu es venue ver moi , j'ai tendu l'oreille et tu m'as donné un bizou sur la joue et tu m'as dis tout doucement à l'oreille passe un bon week-end. Tu as mis un baume sur mon coeur vu la semaine désastreuse que j'ai passée et j'ai pensé à toi toute la journée !

Petite blondinette à lunette, 14 septembre 2018