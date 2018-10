Petit bonjour

Bonjour. Tu es montee dans le bus 18 hier soir au coin st-hubert et beaubien. Tu etais habillee en gris de la tete aux pieds et tu avais un grand sac de plastique blanc dans les mains. Quand tu es entree dans le bus , tu as souris timidement. He voulais juste te dire de ne pas lacher... je suis dabs ce bus la a presque tout les soirs a la meme heure et je suis sans le siege du chauffeur.

Inconnu, 5 octobre 2018