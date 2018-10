Fille du cinéma Parc

Tu es arrivée en retard au cinéma Parc samedi soir pour le film Thunder Road, dans la première rangée. Je pense que je t'ai plus regardé que j'ai regardé le film. Une fois sortis, tu t'es arrêtée juste à côté de moi, mais je n'ai pas saisi ma chance. J'aimerais me reprendre et avoir l'opportunité de revoir ton sourire :)

M, 7 octobre 2018