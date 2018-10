Ah bin bonjour toi

jsuis un gars célibataire jme laisse bercé part la nuit et le jour jsuis l'éssentiel,et si tu me rencontre un jour,tu va avoir la piqure et jsuis l'entie-virus,jsuis une opportunité,jsuis tres tres discret,tu peut m'apprivoiser,j'ai pas de carte de crédit pas de webcam pas de bagnole je vie avec le moyens du bord logement boulot pas de tatoos mais je connais ca,jécris je dessine jsuis vraiment du passée mais je vie aujourd'hui...le look cest trompeur.

intime, 11 octobre 2018