Buzzfit l’Acadie, 29 septembre après-midi

Vraiment pas sûre que tu lis le Métro, mais une fille s'essaye. On s'entraîne au même gym depuis des mois, et chaque fois qu'on se voyait, on se regardait du coin de l’œil. Je t'ai pas croisé de l'été et je croyais que tu venais plus au gym. Mais le samedi 29 septembre dernier, vers 14 h, je t'ai vu en arrivant et tu m'as fait le plus beau des sourires... J'étais tellement surprise de te revoir que j'ai figée. Je parlais de toi avec mon frère quand je t'ai vu partir. Si je pouvais remonter dans le temps, je m'approcherais de toi doucement et je te dirais que ça fait longtemps qu'on m'avait pas souri comme ça. La prochaine fois qu'on se voit, viens me parler stp, tu m'intéresses.

Julie, 16 octobre 2018