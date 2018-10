mots pour les amoureux de la saison

Tu m'avais dis que juste toi qui me manquait pour être heureuse, tu m'avais dis que tu seras là à me soutenir, tu m'avais dis que tu ne me quitteras plus jamais, tu m'avais dis que tu m'aimais, tu m'vais dis que si tu pourras tu soulèvera la terre, tu m'avais dis que tu m'enmenera toucher la lune, tu m'vais dis que tu m'aimeras à jamais, tu m'avais dis que notre amour durera toujours jusqu'à la mort...

Dédicace d'elle, 16 octobre 2018