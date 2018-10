@ peut être

Je suis dans une autre réalité aujourd'hui, tellement fatigué et préoccupé par des pensées sinistres. J'ignore les raisons qui me poussent à t'écrire ici maintenant et j'ignore même si c'est vraiment toi (ce serait surprenant). Pourtant je te sens si près de moi et si vivant. Mais tu as raison, je ne suis pas dans la réalité terrestre aujourd'hui. Je n'ai pas toute ma tête, je suis comme Orphée au royaume des ombres. La seule différence, c'est que je ne chante pas...

je danse..., 17 octobre 2018