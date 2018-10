Réponse : je danse… 17 octobre

Pourquoi tu pleures ? ? ? Il faut se libérer des liens négatif, d'énergie lourdes qui nous empêche d'avancer dans notre vie, d'être pleinement heureux et heureuse, en paix avec soi-même...avance ma belle... Il n'y a pas plus grand coeur , que le cœur qui pardonne, pardonner est une preuve d'amour, c'est aimer malgré tout, malgré le rejet... Savoir pardonner permet de soulager l'être aimé et être en harmonie avec soi-même...l'esprit qui ne pardonne pas est triste et sans espoir de répit ni délivrance de douleur, il souffre, il demeure dans la misère, scrutant les ténèbres... C'est pourquoi il faut pardonner avec son coeur, être sincère avec soi-même... Il faut avancer et te libérer de ce fardeau qui T'empêches d'avancer, de ce sac de sable qui pèse sur tes épaules...le pardon est une démarche d'humilité, cette force déclenche d'admirable effets qui permet de guérir les blessures de son intérieur... Il faut avancer, car si la haine répond à la haine, comment la haine fera-t-elle ? C'est le pardon qui doit y mettre fin... Le pardon est la victoire de l'amour...Alors si tu l'aime vraiment pardonne lui et avance, car tu as aussi une vie qui t'attends... Allez danse maintenant ! Et prend soins de toi...

Elle..., 17 octobre 2018