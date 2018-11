Mon homme

Sera roi ...notre Amour n'a pas d'âge, prédestinée à être ensemble, je le veut !pas besoin de mariage, madame confiance est la reine de notre union...inconnus dans cette vie, et pourtant nos âmes sont comme aimantés, comme du déjà vécu, comme deux êtres qui se sont fait un serment éternel et qui ont choisi de se retrouver dans cette vie et de s'aimer pour toujours...

Je le sais, 11 novembre 2018